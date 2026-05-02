В Запорожской области за сутки сбили 17 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили пролёт украинских беспилотников над несколькими населёнными пунктами Запорожской области. Уничтожено 17 дронов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В ходе воздушной разведки расчёты мобильных огневых групп и огневых засад зафиксировали массовый пролёт вражеских БПЛА над населёнными пунктами региона. Уничтожено пять беспилотников самолётного типа и двенадцать FPV-дронов противника», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что власти продолжают мониторить оперативную обстановку.

Ранее в Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Пострадавшим оказали первую помощь. Машина полностью уничтожена.