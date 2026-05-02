Крупнейший в РФ дата-центр ММТС-9 перешёл на резервное питание из-за сбоев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервные источники питания. Он представляет собой крупнейшую точку межоператорского обмена интернет-трафика в России. Причина — перебои на электроподстанции. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе оператора объекта.
Днём 2 мая пользователи сообщили о сбоях у интернет-провайдеров. В компании отреагировали на эти сообщения. Специалисты заверили, что обмен трафиком продолжается в полном объёме.
Сейчас дата-центр работает в штатном режиме. Параллельно специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения центра обработки данных.
«Обмен трафиком продолжается в полном объёме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», — приводит комментарий ТАСС.
Ранее жители Московской области начали жаловаться на работу домашнего интернета. По словам абонентов, провайдер объявил о работе исключительно по белым спискам.
