Крупнейший в РФ дата-центр ММТС-9 перешёл на резервное питание из-за сбоев

Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервные источники питания. Он представляет собой крупнейшую точку межоператорского обмена интернет-трафика в России. Причина — перебои на электроподстанции. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе оператора объекта.

Днём 2 мая пользователи сообщили о сбоях у интернет-провайдеров. В компании отреагировали на эти сообщения. Специалисты заверили, что обмен трафиком продолжается в полном объёме.

Сейчас дата-центр работает в штатном режиме. Параллельно специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения центра обработки данных.

«Обмен трафиком продолжается в полном объёме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», — приводит комментарий ТАСС.

Ранее жители Московской области начали жаловаться на работу домашнего интернета. По словам абонентов, провайдер объявил о работе исключительно по белым спискам.