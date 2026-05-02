Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 18:46

Крупнейший в РФ дата-центр ММТС-9 перешёл на резервное питание из-за сбоев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервные источники питания. Он представляет собой крупнейшую точку межоператорского обмена интернет-трафика в России. Причина — перебои на электроподстанции. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе оператора объекта.

Днём 2 мая пользователи сообщили о сбоях у интернет-провайдеров. В компании отреагировали на эти сообщения. Специалисты заверили, что обмен трафиком продолжается в полном объёме.

Сейчас дата-центр работает в штатном режиме. Параллельно специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения центра обработки данных.

«Обмен трафиком продолжается в полном объёме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается»,приводит комментарий ТАСС.

VPN под прицелом: Международный интернет могут сделать платным
VPN под прицелом: Международный интернет могут сделать платным

Ранее жители Московской области начали жаловаться на работу домашнего интернета. По словам абонентов, провайдер объявил о работе исключительно по белым спискам.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • связь
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar