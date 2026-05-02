ЦАХАЛ ликвидировал трёх вооружённых радикалов на юге сектора Газа

ЦАХАЛ ликвидировала трёх вооружённых радикалов в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ходе нескольких инцидентов в течение субботы военнослужащие на юге сектора Газа выявили четырех террористов, которые пересекли «жёлтую линию» и приблизились к войскам, представляя для них непосредственную угрозу. Трое террористов были ликвидированы», — говорится в заявлении. По четвёртому радикалу, как уточнили в ведомстве, «было зафиксировано попадание»

Ранее стало известно, что за сутки в Ливане погиб 41 человек, 89 ранены. Атаки ЦАХАЛ не прекратились даже после объявленного 17 апреля перемирия. Всего с 2 марта убиты 2 659 человек, ранены 8 183. Ведомство опасается, что Израиль продолжит бить по населённым пунктам, где есть оплоты «Хезболлы», и число жертв вырастет.