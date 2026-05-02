Власти Японии основательно пересмотрели внешнюю политику страны. Токио отказывается от многолетней доктрины пацифизма и берёт курс на ускоренную ремилитаризацию. Об этом сообщает издание Asahi Shimbun. Эксперты отмечают, что такой поворот меняет баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авторы считают, что правительство продолжает обманывать собственных граждан. Чиновники используют мягкие формулировки о необходимости наращивать возможности сдерживания. Людям говорят, что надо иметь возможность отреагировать на резкие изменения в сфере безопасности.

«Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза. Нас убеждают, что потенциальный кризис на Тайване — причиной которому станет, конечно же, Китай, — будет кошмаром для Японии», — говорится в публикаци.

Ранее сообщалось, что японская компания Taiyo Oil экстренно закупила большой объём нефти на Сахалине. Сделка прошла при поддержке правительства Японии. Раньше Токио получал практически всю нефть с Ближнего Востока — до 95 процентов. Но из-за проблем с блокировкой Ормузского пролива страна выбрала Россию в качестве поставщика.