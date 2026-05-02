Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 19:18

Ложь, фальш и притворство: В Японии бьют тревогу из-за ремилитаризации страны

Asahi Shimbun: Япония отказывается от мира, пугая граждан «российской угрозой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Власти Японии основательно пересмотрели внешнюю политику страны. Токио отказывается от многолетней доктрины пацифизма и берёт курс на ускоренную ремилитаризацию. Об этом сообщает издание Asahi Shimbun. Эксперты отмечают, что такой поворот меняет баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авторы считают, что правительство продолжает обманывать собственных граждан. Чиновники используют мягкие формулировки о необходимости наращивать возможности сдерживания. Людям говорят, что надо иметь возможность отреагировать на резкие изменения в сфере безопасности.

«Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза. Нас убеждают, что потенциальный кризис на Тайване — причиной которому станет, конечно же, Китай, — будет кошмаром для Японии», — говорится в публикаци.

МИД подтвердил визит японского депутата в Москву 3–5 мая
МИД подтвердил визит японского депутата в Москву 3–5 мая

Ранее сообщалось, что японская компания Taiyo Oil экстренно закупила большой объём нефти на Сахалине. Сделка прошла при поддержке правительства Японии. Раньше Токио получал практически всю нефть с Ближнего Востока — до 95 процентов. Но из-за проблем с блокировкой Ормузского пролива страна выбрала Россию в качестве поставщика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar