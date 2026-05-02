2 мая, 19:47

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Калужской области

Обложка © Max / Прокуратура Калужской области

В Калужской области произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. Авария унесла жизни двух человек. Ещё четверо получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 2 мая.

ДТП в Калужской области. Фото © Max / Прокуратура Калужской области

По предварительным данным, 2 мая около 16 часов на трассе «Голодское-Суворов-Адоев» столкнулись минивэн Hyundai Starex и пикап Great Wall Poer. Один из пассажиров минивэна погиб на месте аварии. Пять человек с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Один человек погиб в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Ставрополье

Ранее в Калужской области трое детей 2016 и 2018 годов рождения пострадали при столкновении квадроцикла с деревом. Авария произошла на улице Центральной в деревне Иклинское Боровского округа. Предварительно, 10-летний водитель квадроцикла Linhai не справился с управлением.

Лия Мурадьян
