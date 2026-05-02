2 мая, 19:56

Армия Мали с воздуха уничтожила более 200 боевиков за одни сутки

Вооружённые силы Мали провели разведку боем по всей территории страны. За минувшие сутки военные ликвидировали свыше 200 террористов. Об этом сообщил Генштаб западноафриканского государства. В ведомстве уточнили, что удары по противнику нанесли с воздуха.

По данным Генштаба, войска поразили крупные колонны боевиков вместе с оружием и техникой. Армия уничтожила несколько единиц тяжёлой техники и десятки единиц лёгкого вооружения боевиков.

Напомним, 25 апреля радикальные исламисты из Азавада начали масштабное наступление на Мали. В бой с ними вступили правительственные войска и бойцы российского Африканского корпуса. Боевики планировали одновременный удар по четырём населённым пунктам. Президент республики Ассими Гоита выступил с обращением к нации, заверив, что власти контролируют обстановку. Глава государства высоко оценил вклад России в обеспечение региональной безопасности. Президент призвал граждан не поддаваться попыткам расколоть общество.

Лия Мурадьян
