Вооружённые силы Мали провели разведку боем по всей территории страны. За минувшие сутки военные ликвидировали свыше 200 террористов. Об этом сообщил Генштаб западноафриканского государства. В ведомстве уточнили, что удары по противнику нанесли с воздуха.

По данным Генштаба, войска поразили крупные колонны боевиков вместе с оружием и техникой. Армия уничтожила несколько единиц тяжёлой техники и десятки единиц лёгкого вооружения боевиков.

Напомним, 25 апреля радикальные исламисты из Азавада начали масштабное наступление на Мали. В бой с ними вступили правительственные войска и бойцы российского Африканского корпуса. Боевики планировали одновременный удар по четырём населённым пунктам. Президент республики Ассими Гоита выступил с обращением к нации, заверив, что власти контролируют обстановку. Глава государства высоко оценил вклад России в обеспечение региональной безопасности. Президент призвал граждан не поддаваться попыткам расколоть общество.