2 мая, 20:12

Во Львове задержали стрелявшего на остановке мужчину

Обложка © Life.ru

Правоохранители Львова задержали мужчину, который устроил стрельбу в городе. Инцидент произошёл на улице Шевченко, сообщает издание «Новости LIVE». На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

Очевидцы рассказали, что стрелявший был одет в чёрный плащ. Мужчина произвёл несколько выстрелов и побежал в сторону остановки.

Напомним, жители Львова сообщили о выстрелах в городе вечером 2 мая. Очевидцы слышали не менее шести хлопков. Люди рассказали, что человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки. Информации о пострадавших не было.

Лия Мурадьян
