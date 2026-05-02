Во Львове задержали стрелявшего на остановке мужчину

Правоохранители Львова задержали мужчину, который устроил стрельбу в городе. Инцидент произошёл на улице Шевченко, сообщает издание «Новости LIVE». На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

Очевидцы рассказали, что стрелявший был одет в чёрный плащ. Мужчина произвёл несколько выстрелов и побежал в сторону остановки.

Напомним, жители Львова сообщили о выстрелах в городе вечером 2 мая. Очевидцы слышали не менее шести хлопков. Люди рассказали, что человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки. Информации о пострадавших не было.