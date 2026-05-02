Задержан мужчина, отравивший детское питание крысиным ядом ради двух миллионов евро

В Австрии задержали 39-летнего местного жителя, который, предположительно, добавлял крысиный яд в банки с детским питанием HiPP. Злоумышленник также требовал выкуп в размере 2 млн евро в криптовалюте у производителя. Об этом сообщает Би-би-си.

Операцию по задержанию провели в Зальцбурге. По предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Согласно версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах. Он добавлял в банки крысиный яд и возвращал товар на полки. Отравленные банки HiPP обнаружили и изъяли в Чехии, Словакии и австрийской федеральной земле Бургенланд. У всех банок были отличительный признак — белая наклейка с красным кругом на дне.

Отравитель добавлял по 15 мкг крысиного яда в 190-граммовые банки с детским питанием «Морковь с картофелем». Всего в обращении находились шесть банок с крысиным ядом, пять из них уже нашли. Поиски шестой банки продолжаются — предположительно она находится в Бургенланде.

Подозреваемого удалось вычислить по электронным письмам с требованием выкупа. Также помогли записи камер видеонаблюдения в супермаркетах.

Пока задержанному вменяют умышленное создании общественной опасности и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следствие ожидает результаты токсикологической экспертизы. Если экспертиза подтвердит, что доза яда представляла смертельную опасность для детей, то дело переквалифицируют на покушение на убийство.

Напомним, в апреле в Австрии обнаружили крысиный яд в одной из банок HiPP. Тогда производители не исключали возможность попадания опасного вещества в продукцию. После этого питание начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов.