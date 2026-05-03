В Петербурге мужчина трижды ударил знакомого ножом в шею и живот

В Петербурге мужчина попытался зарезать знакомого ножом в автомобиле. Он нанёс три удара по жизненном важным органам, но пострадавший выжил. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошёл вечером 30 апреля во Фрунзенском районе в салоне автомобиля, припаркованного на улице Софийской.

«Установлено, что вечером 30.04.2026 обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на ул. Софийская, нанёс мужчине 1971 года рождения не менее трёх ударов ножом в область расположения жизненно важных органов – шею и живот», – говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, он был госпитализирован. О его текущем состоянии не сообщается, но известно, что врачам удалось спасти ему жизнь.

Задерждан уроженец Костромской области. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что в Курске женщина пырнула знакомого ножом из-за спора о кожаной куртке. Инцидент произошёл в квартире после застолья. Мужчина уверял, что его куртка из натуральной кожи, а женщина сомневалась. Чтобы доказать свою правоту, потерпевший взял хозяйственный нож, провёл им по куртке, а затем передал орудие женщине.