Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В столице Украины в ночь на 3 мая раздались взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Взрывы в Киеве», – сообщил градоначальник, не уточнив детали происшествия.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе объявлена воздушная тревога.
Подробности о количестве взрывов, их локации и возможных последствиях пока не раскрываются.
Ранее СМИ сообщали о нескольких взрывах на Украине. В Киеве они прогремели трижды. Также взрывы были слышны в Полтаве, Черкассах и Черниговской области. Минобороны России днём 2 мая сообщало, что ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК, военные аэродромы и порты на Украине.
