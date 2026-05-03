Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В столице Украины в ночь на 3 мая раздались взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Подробности о количестве взрывов, их локации и возможных последствиях пока не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали о нескольких взрывах на Украине. В Киеве они прогремели трижды. Также взрывы были слышны в Полтаве, Черкассах и Черниговской области. Минобороны России днём 2 мая сообщало, что ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК, военные аэродромы и порты на Украине.