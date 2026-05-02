2 мая, 19:20

В Киеве и Черниговской области прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. За несколько минут до этого в столице Незалежной уже в четвёртый раз за день объявили воздушную тревогу. Местные власти традиционно призывают жителей находиться в укрытиях, сообщило украинское издание «Страна».

Также поступают сообщения о взрывах в Черниговской области. Информация о последствиях и возможных разрушениях на данный момент не уточняется. Официальных комментариев от украинской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на юге Украины, в городе Николаеве, из-за взрыва произошли перебои с электроэнергией. В районе инцидента наблюдается сильное чёрное задымление. А в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы из-за атак беспилотников. Есть попадания, в том числе по объекту незавершённого строительства.

Анастасия Никонорова
