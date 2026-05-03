«Акт беспорядочного насилия»: В Лондоне неизвестный открыл стрельбу по толпе на барбекю-вечеринке

На юге Лондона произошло вооружённое нападение на мирных жителей. Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда, в ночь с пятницы на субботу неизвестный преступник открыл огонь из проезжавшей машины прямо по месту проведения уличной барбекю-вечеринки.

Инцидент произошёл в районе Брикстон, где в тот момент собралось большое количество людей. По предварительным данным, злоумышленник начал стрелять, когда автомобиль поравнялся с местом отдыха.

В результате нападения ранения получили четверо мужчин. Самому молодому из пострадавших 21 год. Тяжелее всего пришлось 25-летнему мужчине – он находится в критическом состоянии. Остальным пострадавшим – мужчинам 47 и 70 лет – повезло больше: их жизни ничто не угрожает.

Полиция пока не задержала подозреваемого. В Скотленд-Ярде назвали произошедшее «актом беспорядочного насилия». Стражи порядка опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения.

