В Петербурге арестовали главу ОПГ, готовившей похищение футболиста Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу предполагаемого организатора преступной группы, в чьём «послужном списке» – жестокое нападение на мужчину, подготовка к похищению футболиста Андрея Мостового и реальное похищение зятя депутата Госдумы. Жора Карапетян пробудет в СИЗО минимум до 25 июня.

По версии следствия, Карапетян решил наказать некоего мужчину, которого подозревал в краже наркотиков, принадлежавших интернет-площадке по их сбыту. Для этого в августе 2025 года он через Telegram нанял трёх исполнителей – ими оказались Степан Мирошин, Никита Ануфриев и ещё один фигурант.

Расправа была жестокой. Днём 3 августа у дома на Парфеновской улице нападавшие набросились на жертву: связали руки скотчем, облили зеленкой, избили ногами и руками по голове и телу, а затем выстрелили из пистолета в правую ногу. После этого в отношении потерпевшего были совершены насильственные действия сексуального характера.

«Всё это сопровождалось угрозами и требованием передачи крупной суммы денег», – отмечается в материалах дела.

Те же самые исполнители, по данным следствия, участвовали в нападениях на известных жителей Петербурга осенью 2025 года.

24 октября 2025 года трое злоумышленников, предположительно под руководством Мирошина, попытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на Вязовой улице. Футболист сумел отбиться, и ему на помощь пришёл случайный свидетель. Уже на следующий вечер, действуя по той же инструкции Мирошина, банда в несколько изменённом составе напала на предпринимателя и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня. Его насильно усадили в машину, надели наручники и, угрожая пистолетом, потребовали 10 миллионов рублей. Потерпевший отдал им 210 тысяч и был готов заплатить еще 2,5 миллиона, но в момент встречи с женой машину перехватила полиция.

Стражи порядка задержали Карапетяна 30 апреляв петербургской гостинице «Мажор». На суде мужчина свою вину не признал и просил о более мягкой мере пресечения, но суд принял сторону следствия, отправив его в изолятор до 25 июня.

Напомним, четверых подозреваемых в попытке покушения спортсмена арестовали ещё осенью. Все они полностью признали вину, объяснив, что пошли на преступление ради лёгких денег.