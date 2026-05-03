«Президент за решёткой»: Стубб неловко пошутил у дворца в Хельсинки
Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию 1 мая. Глава государства общался с жителями Хельсинки прямо через решётку собственной резиденции. А затем пошутил на тему, которая вызвала неоднозначную реакцию.
Сначала Стубб поговорил с журналистами у Президентского дворца, который, как и многие официальные здания в центре финской столицы, по соображениям безопасности обнесён металлической оградой. Затем он подошёл к горожанам, которые толпились за ограждением.
Кто-то из собравшихся попросил президента сфотографироваться вместе с ними. Однако Стубб отказался, сопроводив отказ своеобразной шуткой.
«Сделать совместное фото сложновато… Президент за решёткой. Это плохо», – приводят его слова финские СМИ, включая газету Iltalehti.
