«Президент за решёткой»: Стубб неловко пошутил у дворца в Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию 1 мая. Глава государства общался с жителями Хельсинки прямо через решётку собственной резиденции. А затем пошутил на тему, которая вызвала неоднозначную реакцию.

Сначала Стубб поговорил с журналистами у Президентского дворца, который, как и многие официальные здания в центре финской столицы, по соображениям безопасности обнесён металлической оградой. Затем он подошёл к горожанам, которые толпились за ограждением.

Кто-то из собравшихся попросил президента сфотографироваться вместе с ними. Однако Стубб отказался, сопроводив отказ своеобразной шуткой.

«Сделать совместное фото сложновато… Президент за решёткой. Это плохо», – приводят его слова финские СМИ, включая газету Iltalehti.

