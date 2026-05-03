Украинцы начали резко стареть, заявили учёные

Украинцы начали стареть быстрее обычного. Конфликт добавляет жителям по 10–15 лет биологического возраста. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на результаты исследований Киевского института геронтологии.

«Биологический возраст многих граждан превышает паспортный возраст на 10−15 лет», — пишет издание.

Исследователи проводили длительные замеры и тесты. Результаты показали, что у многих людей биологический возраст превышает паспортный в среднем на пять лет. В отдельных случаях разрыв достигает 10–15 лет по медицинским показателям. По данным исследователей, сегодня Украина занимает первое место в мире по преждевременному старению населения.

«К сожалению, мы ожидаем значительного сокращения продолжительности жизни. <...> Вопрос здесь не в медицине, а в социальных условиях, прежде всего в войне и её последствиях», — сказал директор института Борис Манковский.

Среди причин старения — хронический стресс и тревога, которые влияют на качество сна. Ещё одним фактором стали перебои с отоплением и электричеством. Все эти факторы стресса усилились в десять раз за время конфликта.

Ранее сообщалось, что украинцев готовят к работе без пенсий до самой смерти в «стране одиноких старух». С таким неутешительным прогнозом выступил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он описал нынешнюю демографическую пирамиду страны как «шаурму на палке»: сверху массивная, а снизу, где должны быть дети и молодёжь, — обрезана.