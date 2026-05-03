3 мая, 00:44

Трамп заявил о желании полностью уничтожить ракетный потенциал Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о военной силе Ирана. Беседуя с журналистами в субботу в Уэст-Палм-Бич, американский лидер выразил желание полностью уничтожить ракетный потенциал Тегерана.

По данным американской администрации, в результате совместных с Израилем ударов у Ирана осталось лишь 15% мощностей по производству ракетной техники. Уничтожение этих остатков, как заявил Трамп, – цель, которую он хотел бы реализовать.

«Да, я бы хотел это уничтожить», – прямо заявил президент США.

Напомним, конфликт между США и Ираном, длившийся два месяца, был официально завершён 1 мая после того, как Белый дом направил соответствующее уведомление американскому конгрессу. Поводом стало истечение 60-дневного лимита, после которого нельзя вести боевые действия без одобрения парламента.

Стали известны условия Ирана для полного мира с США

Ранее Дональд Трамп допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана. Президент США ответил, что это возможно, если Исламская Республика «поступит неподобающе».

Юния Ларсон
