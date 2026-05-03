Трамп заявил о желании полностью уничтожить ракетный потенциал Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о военной силе Ирана. Беседуя с журналистами в субботу в Уэст-Палм-Бич, американский лидер выразил желание полностью уничтожить ракетный потенциал Тегерана.

По данным американской администрации, в результате совместных с Израилем ударов у Ирана осталось лишь 15% мощностей по производству ракетной техники. Уничтожение этих остатков, как заявил Трамп, – цель, которую он хотел бы реализовать.

«Да, я бы хотел это уничтожить», – прямо заявил президент США.

Напомним, конфликт между США и Ираном, длившийся два месяца, был официально завершён 1 мая после того, как Белый дом направил соответствующее уведомление американскому конгрессу. Поводом стало истечение 60-дневного лимита, после которого нельзя вести боевые действия без одобрения парламента.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана. Президент США ответил, что это возможно, если Исламская Республика «поступит неподобающе».