Трамп допустил работу американских нефтяных компаний в Иране

Президент США допустил возвращение американского нефтяного бизнеса в Иран, несмотря на напряжение между странами. В субботу во Флориде журналисты спросили Дональда Трампа, представляет ли он себе работу энергетических компаний США на территории Исламской Республики.

«Возможно», — ответил глава Белого дома.

Работа американских нефтяных компаний в Иране сводится к двум ключевым этапам. В 1920-е годы Standard Oil of New Jersey и Sinclair пытались получить концессии на севере Персии, но безуспешно. После переворота 1953 года, свергнувшего правительство Мохаммеда Мосаддыка, в 1954-м был создан Международный нефтяной консорциум, где пять ведущих компаний США (будущие Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf) получили по 8% акций и вели добычу вплоть до Исламской революции 1979 года. Новые иранские власти национализировали отрасль и расторгли контракты, после чего прямое участие американского бизнеса в нефтяном секторе Ирана было полностью прекращено и в дальнейшем заблокировано санкциями США.

Ранее Трамп заявил, что морская блокада Ирана, организованная Соединёнными Штатами, является более действенным инструментом, чем военные удары по стране. Американский лидер подчеркнул, что последствия блокады для Тегерана будут более тяжёлыми, чем от бомбардировок, и отметил, что, по его мнению, власти азиатского государства стремится к разрешению ситуации.