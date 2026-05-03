«Три года, как тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина показала фото модельера в молодости в годовщину его смерти

Вдова Валентина Юдашкина показала архивные фото модельера. На фото кутюрье запечатлён в молодые годы. Женщина разместила эти кадры на своей странице в соцсети 2 мая — в годовщину смерти супруга.

Валентин Юдашкин в молодости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinayudashkina

«Мой дорогой, прошло 3 года, как тебя нет с нами! Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой. Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя!» — написала обращение к покойному мужу Марина Юдашкина.

Российские звёзды поддержали вдову модельера. Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Татьяна Навка и Яна Рудковская оставили комментарии под постом. Знаменитости писали, как они скучают по дизайнеру, и признавались ему в любви.

Алла Пугачёва тоже откликнулась на публикацию. Примадонна трогательно призналась — ей не хватает друга. Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года. С 2016 года модельер боролся с онкологическим заболеванием.