На юге Сирии прогремели взрывы

На юге Сирии прогремела серия авиаударов. По информации телеканала Al Ekhbariya, их нанесли военно-воздушные силы Иордании.

Целями стали штаб вооружённых группировок и склад в населённом пункте Шахба в провинции Эс-Сувайда. На этом объекте, по данным источников, хранилось оружие и наркотики.

Ранее Израиль атаковал командный центр и другие военные объекты в Сирии, объяснив нападение необходимостью «защитить» местных друзов. ЦАХАЛ не первый раз атакует соседнюю страну под предлогом защиты друзов. Летом 2025 года удары наносились по пригородам Дамаска, где якобы притесняют этнообразование.