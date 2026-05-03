На юге Сирии прогремели взрывы
Al Ekhbariya: Иорданские ВС нанесли удары по складу оружия группировок в Сирии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl
На юге Сирии прогремела серия авиаударов. По информации телеканала Al Ekhbariya, их нанесли военно-воздушные силы Иордании.
Целями стали штаб вооружённых группировок и склад в населённом пункте Шахба в провинции Эс-Сувайда. На этом объекте, по данным источников, хранилось оружие и наркотики.
Ранее Израиль атаковал командный центр и другие военные объекты в Сирии, объяснив нападение необходимостью «защитить» местных друзов. ЦАХАЛ не первый раз атакует соседнюю страну под предлогом защиты друзов. Летом 2025 года удары наносились по пригородам Дамаска, где якобы притесняют этнообразование.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.