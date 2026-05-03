Фигуранток дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево уже судили за кражи

Трёх фигуранток дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» ранее судили за кражи и обман пенсионеров. Они отбывали сроки в колониях общего режима. Об этом говорят судебные документы, пишет РИА «Новости».

Так, Зоя Череповская в 2021 году получила срок за две кражи с проникновением в жилище. В первом случае она представилась сотрудницей газовой службы, вошла в квартиру пожилого мужчины и пока он промывал конфорки — похитила 195 тысяч рублей. Во втором эпизоде она с сообщницей зашла к пенсионерке под предлогом помощи с сумками. Пока хозяйка отвлекалась, женщины унесли со стола 50 тысяч рублей. Суд приговорил Череповскую к четырём годам колонии общего режима.

Наталья Солдатенко и Римма Полуданова в 2020 году получили сроки за мошенничество. Они представились пенсионеру сотрудницами соцзащиты. Женщины убедили мужчину обменять старые купюры на новые — и подменили конверт со 130 тысячами рублей на свёрток с тетрадью.

Солдатенко в августе 2021 года снова совершила аналогичное преступление. Она зашла в квартиру пенсионера под предлогом попить воды и попыталась похитить 13,7 тысячи рублей — подменила настоящие купюры на муляжи. Потерпевший заметил обман. Суд назначил Солдатенко один год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, уголовное дело о хищении денег у участников СВО в Шереметьево передали в суд в апреле. Руководители преступного сообщества Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов ответят перед судом. Также под суд пойдут их сообщницы — безработные Кристина, Зоя, Наталья Солдатенко, Азалия Хамидуллина и Римма Полуданова.