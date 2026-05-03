Горы отходов и агрессивная толпа: Первомай в Хельсинки обернулся мусорным коллапсом

Традиционные первомайские гуляния, совпавшие со студенческим фестивалем Ваппу, обернулись для столицы Финляндии настоящим экологическим бедствием. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, центральный парк Хельсинки Кайвопуйсто после праздников превратился в огромную свалку.

Рекордное количество людей оставило после себя горы мусора. Основная масса отходов – бутылки из-под шампанского. Коммунальные службы региона Уусимаа работали в круглосуточном режиме.

«Коммунальная служба работала круглосуточно. Власти запустили акцию по обмену двадцати пустых бутылок на билет в кино, выдали 1,3 тысячи билетов. Туалетная инфраструктура не справилась с наплывом», – сообщает Yle.

Вечером полиция была вынуждена начать принудительное освобождение парка Кайвопуйсто. Причиной стало агрессивное поведение части отдыхающих. У одного из посетителей правоохранители изъяли холодное оружие и фейерверки. Кроме того, трое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в совершении тяжкого избиения.

Ранее Life.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб в этот же день подходил к жителям за решётку Президентского дворца. Однако на просьбу выйти и сфотографироваться с горожанами финский лидер отшутился: «Сделать совместное фото сложновато… Президент за решёткой. Это плохо».