Две передачи Миранчука принесли «Атланте» победу над «Монреалем» в матче MLS

В ночь на 3 мая в регулярном чемпионате MLS встретились «Атланта Юнайтед» и «Клёб де Фут Монреаль». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил грузинский хавбек Саба Лобжанидзе, ещё один гол забил ивуарийский форвард Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал две голевые передачи. У гостей единственный мяч на счету Мэтти Лонгстаффа. В самой концовке матча красную карточку заработал Брайан Вера.

Всего в 12 играх текущего сезона на счету Миранчука 6 голов и 2 результативных паса.

А в прошлом матче чемпионата Миранчук отметился точным ударом со стандарта. В гостевой встрече против «Торонто» полузащитник на 48-й минуте реализовал штрафной.