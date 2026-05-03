Украинские власти возводят оборонительные укрепления в трёх регионах, где нет активных боевых действий. Речь идёт о Сумской, Черниговской и Житомирской областях. Военный эксперт Андрей Марочко предположил, что странный манёвр Киева объясняется коррупцией.

По его словам, логика украинского командования в этом случае непонятна. В разговоре с ТАСС эксперт допустил, что укрепления возводятся в том числе для отмывания денег и получения материальной выгоды непосредственно главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ обнаружили коррупционную схему. Командир бригады Иван Шныра закупал технику через свою собственную фирму. Поставки для бригады могли проходить через компанию «Армада», которая, как утверждается, связана со Шнырой.