Житель украинского села Гремяч (Новгород-Северский район Черниговской области) помог российским военным и указал, где находится позиция ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Оператор беспилотника во время разведки заметил подозрительное движение. Снизившись, он понял: мужчина из деревни показывает жестами, где именно укрываются солдаты ВСУ. Координаты передали. Затем по указанной цели был нанесён удар.

В результате позиция украинских военных была полностью уничтожена. Сам местный житель не пострадал. В российских силовых структурах подчеркнули, что такие случаи — не редкость. Местное население всё чаще помогает российской армии.

Тем временем украинские военкомы продолжают охоту на граждан. Некоторые случаи заканчиваются трагически. Так, католический священник из Львова недавно погиб во время учений после принудительной мобилизации в ВСУ.