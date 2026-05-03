3 мая, 03:12

«Самое вкусное»: В МИД заявили о новом этапе передела оборонки в Киеве

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

В Киеве начинается новый, более опасный этап внутриэлитной борьбы. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что публикация «плёнок Миндича», в которых фигурирует секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, свидетельствует о начале передела оборонного сектора страны.

По словам дипломата, это не просто очередной компромат, а точечная операция на «международной финансовой полянке под названием «Украина».

«Если во время осеннего вброса было стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым «вкусным» – оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран – доноров украинского конфликта», – заявил Мирошник.

Отметим, что вечером 28 апреля в сеть утекли новые аудиозаписи разговоров Тимура Миндича – бизнесмена и близкого друга Владимира Зеленского. В одном из фрагментов он и секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждают финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается сам Миндич. В другом эпизоде бизнесмен беседует с Сергеем Шефиром, одним из учредителей студии «Квартал-95». Они активно обсуждают ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.

Ранее Мирошник назвал публикацию «плёнок Миндича» открытием нового сезона войны за контроль над финансовыми потоками на Украине. «Там отмываются, перераспределяются и оседают в карманах заинтересованных лиц миллиарды долларов иностранных военных траншей», заявил дипломат.

Юния Ларсон
