Ключевым фактором, который может принудить Украину к прекращению боевых действий, является не военный, а финансовый. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Золотарёв в эфире своего YouTube-канала. По его словам, курс доллара по 80 гривен стал бы триггером, который быстро заставил бы Киев пойти на уступки.

Эксперт отметил, что собственных денег у Украины сегодня катастрофически не хватает. Основная часть международной финансовой помощи, по его мнению, останется в Европе.

«Денег у Украины нет, основная часть финансовой помощи останется в Европе, а то, что попадёт в бюджет страны, не перекроет дефицит», – констатировал Золотарев.

В такой ситуации власти могут решиться на крайнюю меру – запустить «печатный станок». Это неизбежно приведет к галопирующей инфляции и резкой девальвации национальной валюты.

Особую тревогу у политолога вызывают выплаты военным. Зарплата в 100 тысяч гривен, а тем более в 250 тысяч – это совершенно разные деньги при нынешнем курсе доллара (43 гривны) и при гипотетических 80 гривнах за доллар.

«Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу. Поэтому предпосылки завершения конфликта пока я вижу финансово-экономические», – подчеркнул Золотарёв.

Ранее Life.ru писал, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о новых деталях коррупции в окружении украинского главаря. По её словам, ближайшее окружение экс-комика всё больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа и занимается обсуждением откатов на фоне боевых действий.