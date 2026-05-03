Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 04:07

«Не самая гостеприимная атмосфера»: Украинцы начали массово уезжать из недружелюбной Польши

Политолог Золотарёв: Украинцы начали уезжать из Польши из-за негостеприимства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Осевшие в Польше украинцы всё чаще задумываются о возвращении или переезде в другие страны. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

По его словам, атмосфера в Польше перестала быть гостеприимной и всё больше поляков высказывает недовольство гостями.

«Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», — говорит политолог.

Кроме того, Варшава стала активнее высылать на родину тех, кто пересекал границу нелегально.

В Польше назвали себя «лохами» из-за €90 млрд для Украины
В Польше назвали себя «лохами» из-за €90 млрд для Украины

Ранее в Сети появились сообщения о случаях депортации украинских граждан из Польши. Речь идёт о мужчинах, которых после возвращения могут направлять в армию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar