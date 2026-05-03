Бывших боевиков «Смерча» теперь задействуют в 101-й бригаде теробороны ВСУ. По словам российских силовиков, они проводят казни солдат и репрессии против мирного населения Сумской области.

Факты подтверждают некрологи уничтоженных украинских националистов.

«Южнее села Сопычь [Сумская область] в составе 101-й бригады ТРО действуют группы боевиков с опытом АТО, состоящие ранее в вооружённом формировании «Смерч»», — приводит слова источника РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что украинское командование применяет этих людей для расправ над собственными военнослужащими. Также их используют как карательные отряды против гражданского населения.

Ранее родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ потребовали установить личность командира с позывным Вий. По их данным, офицер убивает насильно мобилизованных подчинённых. Родственники погибших солдат пытаются опознать его, чтобы затем привлечь к ответственности.