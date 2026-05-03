Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 мая, 04:00

Турецкие наёмники на Украине жалуются на снижение выплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Воюющие на стороне Украины турецкие наёмники разочарованы — их приравняли к обычным украинским солдатам и снизили обещанные выплаты. Об этом рассказал турецкий журналист Джем Кыран.

«Украина их вызвала и очень хорошие деньги обещала, примерно 3000-4000 долларов. Их позиции снизились: они уже не иностранцы, они уже как украинские солдаты, обычные солдаты», — приводит слова журналиста РИА «Новости».

Кыран узнал об этом от турецкого наёмника и через анализ соцсетей. Он пояснил, что сначала наёмники служили в отдельных подразделениях и получали обещанные суммы. Затем условия резко изменились.

Журналист добавил, что турки не знают украинского языка и не могут общаться с командирами. У иностранцев возникло много вопросов и недовольства. Никто не говорит с ними на английском, а учить украинский язык наёмники не хотят. Первоначальная мотивация в деньгах полностью исчезла.

Украинские боевики отбирают телефоны у колумбийских наёмников

Ранее французский военный корреспондент Лоран Брайар сообщил, что иностранные наёмники в составе ВСУ теряют людей в серьёзных масштабах. Уровень убыли личного состава превышает 25 процентов. Число безвозвратных потерь достигает пяти тысяч человек.

Лия Мурадьян
