В подмосковной Кашире загорелся склад на площади 7,5 тысячи квадратов

В подмосковной Кашире загорелся складской комплекс. Площадь возгорания достигла 7,5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сигнал о возгорании на улице Строительной, 15 поступил спасателям в 05:15 по московскому времени. Первоначально сообщалось о локальном очаге.

Однако пламя быстро распространилось. Если сначала горело лишь 500 квадратов, то вскоре территория бедствия выросла до 7500. По данным ведомства, загорелась кровля постройки.

К этой минуте сведений о раненых или погибших не поступало. На месте происшествия продолжается активная фаза тушения.

К ликвидации последствий привлекли значительные ресурсы. В работах участвует 61 специалист и 19 машин спецтехники. Подробности уточняются.

Ранее пожар на складе произошёл в подмосковном Краснозаводске. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 28 человек и 7 единиц техники