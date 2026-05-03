Россиянам рассказали, будет ли сокращённым рабочий день 8 мая

8 мая, как и 30 апреля, является предпраздничным днём, а значит, рабочий день будет сокращён на один час. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости».

«Восьмое мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на один час», — указала депутат.

По словам парламентария, в этом мае у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных и праздничных.

Ранее Министерство труда России показало календарь, в котором отмечены все праздничные дни в 2027 году. В ведомстве пояснили, что перенос праздничных дней регламентируется Трудовым кодексом РФ для случаев, когда нерабочие праздничные даты выпадают на обычные выходные.