Дешёвая версия Tempest DASH: ВСУ засветили новый ЗРК

На Украине впервые заметили неизвестный раньше зенитный ракетный комплекс STASH. Предположительно, его разработала американская компания V2X. Видео боевой работы нового ЗРК обнародовала пресс-служба Воздушного командования ВСУ «Запад».

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины

Судя по кадрам, комплекс, установленный на прицепе, использует в качестве зенитных ракеты AGM-114L Longbow Hellfire и оснащён израильской РЛС RADA. По данным украинских СМИ, комплекс, видимо, разработан американской компанией V2X и является удешевлённым вариантом ранее уже «засветившегося» на Украине её же самоходного комплекса Tempest DASH с тем же набором средств.

Военные аналитики уже изучают технику. Ключевая особенность — буксируемая установка на прицепе, вооружённая ракетами Hellfire (обычно их применяют с вертолётов и дронов). Дополняет систему израильский радар RADA.

Появление STASH на поле боя означает, что западные производители продолжают поставлять и испытывать новое оружие в реальных боевых условиях. Буксируемая схема вместо самоходной, вероятно, удешевляет комплекс, сохраняя его боевые возможности. Связка американских ракет и израильского радара — гибрид, который способен эффективно бороться с беспилотниками.

Интенсивность воздушных атак остаётся высокой. Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России — все они были самолётного типа. Атаки зафиксировали, в частности, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и другими областями.