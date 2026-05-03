Дешёвая версия Tempest DASH: ВСУ засветили новый ЗРК
На Украине впервые заметили неизвестный ранее ЗРК STASH на буксируемом прицепе
На Украине впервые заметили неизвестный раньше зенитный ракетный комплекс STASH. Предположительно, его разработала американская компания V2X. Видео боевой работы нового ЗРК обнародовала пресс-служба Воздушного командования ВСУ «Запад».
На Украине впервые заметили неизвестный ранее ЗРК STASH. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины
Судя по кадрам, комплекс, установленный на прицепе, использует в качестве зенитных ракеты AGM-114L Longbow Hellfire и оснащён израильской РЛС RADA. По данным украинских СМИ, комплекс, видимо, разработан американской компанией V2X и является удешевлённым вариантом ранее уже «засветившегося» на Украине её же самоходного комплекса Tempest DASH с тем же набором средств.
Военные аналитики уже изучают технику. Ключевая особенность — буксируемая установка на прицепе, вооружённая ракетами Hellfire (обычно их применяют с вертолётов и дронов). Дополняет систему израильский радар RADA.
Появление STASH на поле боя означает, что западные производители продолжают поставлять и испытывать новое оружие в реальных боевых условиях. Буксируемая схема вместо самоходной, вероятно, удешевляет комплекс, сохраняя его боевые возможности. Связка американских ракет и израильского радара — гибрид, который способен эффективно бороться с беспилотниками.
Интенсивность воздушных атак остаётся высокой. Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России — все они были самолётного типа. Атаки зафиксировали, в частности, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и другими областями.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины