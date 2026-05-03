В Кашире локализовали пожар на складе площадью 7,5 тыс. квадратов

В подмосковной Кашире локализован крупный пожар на складе, который успел разгореться до площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожар локализован на площади 7500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — отчитались спасатели.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на складе, где загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 7,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 63 человека и 20 единиц техники, включая пожарный поезд.