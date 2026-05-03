Свиньи нападают на детей и разрывают могилы на кладбище под Хабаровском

В селе Новотроицкое Хабаровского края местные жители бьют тревогу: свиньи, которые уже больше месяца свободно разгуливают по округе без присмотра, нападают на детей и разрушают кладбище. Историю самостоятельной жизни в мире животных рассказал Telegram-канал Amur Mash.

По словам сельчан, хрюшки заходят в огороды, громят детские площадки и роют землю на погосте. Недавно животные набросились на девочку — ребёнку чудом удалось убежать. Хозяйка свиней на жалобы не реагирует.

Были также и обращения в администрацию, но, как сообщают жители, результатов они также не дают. Люди опасаются за безопасность детей и требуют навести порядок.

