Назван самый дешёвый металл в мире

На начало 2026 года свинец признали самым дешёвым металлом в мире — его стоимость чуть больше двух тысяч долларов за тонну. Об этом РИА «Новости» заявила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Самый дешёвый металл, который торгуется на мировых рынках, — свинец. Его цены находятся на уровне от 1,8 до 1,99 тысячи долларов за тонну», — сказала она, добавив, что низкая стоимость свинца связана с уменьшением его востребованности в ключевых отраслях.

Этот металл получают из концентратов — продуктов добычи полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Больше всего такого сырья производят Китай (42,3% мирового объёма), Австралия (10,2%), Перу (5,9%), США (5,8%) и Россия (5,4%). По данным геологической службы США, мировые запасы свинца превышают два миллиарда тонн. Самые крупные месторождения — в Австралии, Китае и России.

Ранее калифорний признали самым редким металлом на планете. В природе он не встречается — его специально создают в ядерных реакторах. Среди природных металлов самый редкий — осмий. Калифорний производят только Россия и США, объёмы считают крупицами, а цена доходит до десятков миллионов долларов за грамм. Металл используют в ядерной медицине и научных исследованиях.