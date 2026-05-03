Налоги, вычеты и транспорт: какие льготы получат пенсионеры в 2026 году

В 2026 году пенсионеры могут рассчитывать на налоговые послабления: федеральные льготы по имуществу и земле, региональные — по транспорту. При этом работающие пожилые люди вправе вернуть НДФЛ при покупке жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты за один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку до 50 кв. м на участке. По земельному налогу положен вычет на 6 соток: если участок до 600 кв. м, налог обнуляется, если больше — платят только за превышение.

Кроме того, работающий пенсионер при покупке жилья может вернуть НДФЛ через имущественный вычет за год покупки и три предыдущих года. Транспортный налог зависит от региона, льготы различаются: в Москве — для маломощных авто и отдельных категорий, в Подмосковье — по областному закону.

