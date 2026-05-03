Европейские страны используют Украину в своих интересах в противостоянии с Россией. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Требования Запада о том, чтобы Украина продолжала войну… выглядят… как попытка использовать страну в интересах европейской безопасности», — говорится в публикации.

По мнению автора, к Украине всё чаще относятся как к «военному подрядчику» в конфликте с Россией. Он отмечает, что европейские лидеры не учитывают, каким образом пополняются ряды украинской армии. Как пример в статье привели факты принудительной мобилизации силами ТЦК. Со слов колумниста, украинские элиты могут извлекать выгоду из продолжения конфликта.

«Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев», — резюмирует автор.

К слову, на Украине хотят сократить квоту на бронь от мобилизации для работников критически важных предприятий — с нынешних 50% до 30%. Это нужно, чтобы восполнить нехватку людей в армии. Сейчас бронь имеют около 1,3 миллиона человек. Тех, кто работает в оборонной и энергетической сферах, трогать не планируют.