Вдовец с сыном: Трагический поворот в судьбе Соболева из «Кадетства» шокировал россиян

Российский актёр Артём Терехов, известный по сериалу «Кадетство», признался, что не так давно овдовел и один воспитывает 7-летнего сына. Сейчас исполнителю роли Кирилла Соболева 40 лет. По его словам, он не состоит в отношениях, и в ближайшее время не планирует снова жениться. Об этом он рассказал в свежем выпуске «Песни от всей души».