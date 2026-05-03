Вдовец с сыном: Трагический поворот в судьбе Соболева из «Кадетства» шокировал россиян
Звезда «Кадетства» Артём Терехов стал вдовцом и один воспитывает 7-летнего сына
Обложка © Кадр из сериала «Кадетство», режиссеры Сергей Арланов, Дмитрий Дакович, Валентин Козловский и др., сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун, Сергей Олехник и др. / Kinopoisk
Российский актёр Артём Терехов, известный по сериалу «Кадетство», признался, что не так давно овдовел и один воспитывает 7-летнего сына. Сейчас исполнителю роли Кирилла Соболева 40 лет. По его словам, он не состоит в отношениях, и в ближайшее время не планирует снова жениться. Об этом он рассказал в свежем выпуске «Песни от всей души».
Артём Терехов сегодня. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_terekhov85
«Я вдовец. Давайте не будем об этом… У меня есть сын, ему семь лет. Он занимается в музыкальной школе имени Дягилева. Выбрал фольклор», — пояснил Терехов.
