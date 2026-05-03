В Иркутской области водитель погиб, влетев в дерево, ещё 3 человека в больнице
В Приангарье на 14-м километре Байкальского тракта 22-летний водитель Mazda 6 не справился с управлением, съехал с дороги и погиб в аварии. Ещё три человека (среди них девушка) в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Об этом сообщает региональное МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 ехал со стороны Иркутска в Листвянку. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы.
«Полицейские региона предупреждают: не превышайте лимит установленной скорости, тем более не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. От подобных действий могут пострадать другие участники дорожного движения», — сказано в публикации.
