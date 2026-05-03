В Иркутской области водитель погиб, влетев в дерево, ещё 3 человека в больнице

В Приангарье на 14-м километре Байкальского тракта 22-летний водитель Mazda 6 не справился с управлением, съехал с дороги и погиб в аварии. Ещё три человека (среди них девушка) в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Об этом сообщает региональное МВД.

Авария в Иркутской области. Видео © Telegram / МВД 38

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 ехал со стороны Иркутска в Листвянку. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы.

«Полицейские региона предупреждают: не превышайте лимит установленной скорости, тем более не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. От подобных действий могут пострадать другие участники дорожного движения», — сказано в публикации.

Ранее в Приморье 27-летний водитель, не имевший прав, спровоцировал ДТП: он пошёл на обгон, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Пострадали сам шофёр и четверо пассажиров. Нарушителя оштрафовали за выезд на «встречку» и езду без страховки, назначили медосвидетельствование.