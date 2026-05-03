Дед Бориса Руге, которого Германия хочет назначить новым послом на Украине, был казнён за участие в заговоре с целью убить Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА «Новости», изучив открытые данные.

Правительство Германии одобрило назначение Руге на пост посла в Киеве. Сейчас он работает помощником генсека НАТО по политическим вопросам и безопасности.

Как выяснили журналисты, дед Руге — граф Фриц фон дер Шуленбург — участвовал в подготовке операции «Валькирия» (покушение на Гитлера и госпереворот). Шуленбург был вице-президентом полиции Берлина, а в 1940 году его исключили из нацистской партии как политически неблагонадёжного. Он был связным между разными группами заговорщиков, в том числе социал-демократами, и помогал вербовать Клауса фон Штауффенберга — того самого офицера, который 20 июля 1944 года заложил бомбу в бункере Гитлера. После провала покушения Шуленбурга арестовали, судили и 10 августа 1944 года казнили.

Раньше говорили, что Германия снова хочет стать главной военной силой в Европе. После Первой мировой войны страна лежала в руинах, потом к власти пришёл Гитлер и начал строить дороги и заводы для производства оружия. В 1930-х годах оружейные бароны подняли экономику, создав военную машину, с которой СССР столкнулся в 1941 году. А сегодня канцлер Фридрих Мерц хочет повторить тот же путь, который Германия уже проходила при Гитлере.