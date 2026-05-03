«Царь гор Шерегеша» построил себе особняк на землях под туристический комплекс

На горнолыжном курорте Шерегеш вместо оздоровительного комплекса внезапно появился частный особняк с вооружённой охраной, хотя по документам земля по-прежнему числится как сданная в аренду под строительство туристического комплекса. В тёмной истории разбиралась Baza.

Частный особняк незаконно появился на Шергеше. Видео © Telegram / Baza

С высоты канатной дороги горнолыжного комлекса Шерегеш особняк прекрасно виден. Это большой трёхэтажный дом площадью 642 м². По бумагам, земля под ним числится за лесным фондом и сдана в аренду с 2009 по 2058 год для рекреационной деятельности. Владелец оформил свои постройки как некий оздоровительный комплекс, вот только проход туда всем закрыт, кроме него самого.

Частный особняк незаконно появился на Шергеше. Фото © Telegram / Baza

Горнолыжный инструктор Владимир проводил «собственное расследование». Он подошёл к воротам и заговорил с охранником. Тот заверил, что земля и дома действительно частные, но имя владельца он не раскрыл и попросил мужчину отойти от огороженной территории. Предположительно, участок находится в аренде у миллионера Игоря Прокудина. Местные жители давно прозвали его «царём гор Шерегеша».

В лихие 90-ые Прокудин даже числился первым заместителем губернатора Кемеровской области по экономике. После этого он занялся бизнесом и покинул госслужбу. В. основном олигарх строил коммерческие объекте на курорте. Сейчас он официально не имеет отношения к горнолыжному бизнесу, но земля почему-то продолжает принадлежать ему, а никакой туризм на ней не развивается.

