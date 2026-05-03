Балицкий: ВСУ специально ударили по подростку в Запорожской области, он погиб

В Каменке-Днепровской ВСУ ударом беспилотника убили 15-летнего подростка, который находился недалеко от своего дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий у себя в телеграм-канале. Мальчик погиб на месте, противник целенаправленно целился в него.

«Глубокие соболезнования родным и близким. Родственникам парня будет оказана помощь», — написал глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинских беспилотников в Московской области погиб 77-летний мужчина. Это случилось в деревне Чернево. В общей сложности силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.