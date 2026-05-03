Полковник СКР получил землю под особняк в обход тысячи многодетных семей

Экс-начальник СУ СКР по Ивановской области Артём Сосновиков потерял должность из-за утраты доверия после получения земельного участка в обход очереди из тысячи многодетных семей». Об этом пишет «Коммерсант».

С 2011 по 2025 год полковник с женой и тремя детьми жил в служебной квартире в Иванове. В 2023 году семья переехала в частный дом в деревне Афанасово. Участок для строительства предоставила супруга другого следователя, отвечавшего за физическую защиту.

Заявление на получение земли глава ивановского СК подал после рождения третьего ребёнка. Участок выделили уже через несколько месяцев, нарушив очередь из тысячи многодетных семей.

Сейчас отставной полковник юстиции руководит территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Ивановской области. Он намерен обжаловать решение о своём увольнении.

