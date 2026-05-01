Курьерша для «блатных»: В скандальном ростовском СИЗО-1 задержали надзирательницу

В Ростове-на-Дону задержали сотрудницу СИЗО-1, которую подозревают в передаче запрещённых предметов заключённым. Речь идёт о 53-летнем инспекторе отдела режима и надзора Юлии Ч., сообщает SHOT.

Согласно версии следствия, в камеры «привилегированных заключённых» магическим образом попадали телефоны, сим-карты и другие предметы. СК считает, что сотрудница могла передавать их за деньги от родственников зэков, в том числе обеспеченных.

Фото © SHOT

После задержания женщину отстранили от работы, у неё прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде запрета определённых действий: ей нельзя покидать Ростовскую область и общаться с действующими сотрудниками СИЗО.

Также проверяется возможная связь с событиями 16 июня 2024 года, когда в СИЗО произошёл побег с захватом заложников. Тогда, по версии следствия, через сотрудников учреждения действовал канал поставок запрещённых предметов. У них были ножи, телефоны и флаг с террористической символикой. Переговоры с ними не дали результата, поэтому спецназ пошёл на приступ, операция завершилась успешно. Выжить удалось только двум террористам. Позже ФСИН провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой были уволены несколько сотрудников.