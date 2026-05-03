За минувшие сутки украинская армия потеряла в зоне проведения спецоперации порядка 1 235 военнослужащих. Такие данные приводятся в сводке Министерства обороны России.

Потери противника распределились по направлениям следующим образом: в зоне ответственности группировки «Север» — свыше 175 военных, «Запад» — до 210, «Южная» — до 160, «Центр» — до 320, «Восток» — более 330, «Днепр» — до 40.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в минувшие сутки продолжали интенсивно работать по целям. Перехвачено четыре авиабомбы и один снаряд системы HIMARS. Также ликвидировано 740 дронов ВСУ самолётного типа.