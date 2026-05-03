Европейские страны не имеют ни малейшего понятия, как вообще должен завершиться конфликт на Украине. У объединения нет плана действий, заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится», — подчеркнула она в интервью ZDF.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что требования Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в Евросоюз испортили отношения между Киевом и Европой. Зеленский, как сообщается, приказал своим дипломатам не рассматривать никаких других вариантов интеграции, кроме полноправного членства в ЕС. Собеседник Financial Times добавил, что главе киевского режима пришлось услышать «горькую правду».