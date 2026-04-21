«Людоедский замысел»: Небензя с трибуны ООН предрёк трагический конец Украины
Небензя: В Киеве некому защитить украинцев от людоедского замысла Европы
Василий Небензя.
На заседании Совбеза ООН по Украине российский постпред Василий Небензя высказался о положении простых украинцев. По его словам, в Киеве сегодня не осталось ни одной силы, которая попыталась бы оградить собственных граждан от того сценария, который прописан для них на Западе. Дипломат назвала этот план людоедским и не сомневается: финал будет трагичным.
«В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю», — подчеркнул он.
Ранее Небензя высказался про главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, тот ставит интересы Запада выше нужд населения Украины.
