В Раде назвали Зеленского «людоедом» из-за слов о вернувшихся украинцах

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесённый в РФ в перечень террористов и экстремистов, резко раскритиковал Владимира Зеленского на фоне разговоров о возвращении уехавших за границу украинцев. В интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей» он назвал главаря режима «людоедом».

По словам депутата, окружению Зеленского «очень понравилась эта безграничная власть», а сам президент, по его версии, всё чаще говорит в логике «принудим, заберем, перевезем». Гончаренко* подал это как признак всё более жёсткого подхода к людям и мобилизационной политике.

«Где тот парень, семь лет назад рассказывавший, как он за людей, как он любит людей <…> Оказалось, что он просто людоед. Все надо забрать, всех наказать, принудить, нагнуть, заставить», — сказал он.

Поводом для такой реакции стали обсуждения вокруг возвращения украинцев из-за рубежа и их возможного дальнейшего направления в армию. На этом фоне история выглядит уже не просто как очередной спор внутри украинской политики, а как ещё один публичный конфликт вокруг темы мобилизации. И чем жёстче становятся формулировки, тем заметнее, что этот вопрос всё сильнее бьёт по самой украинской элите.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов