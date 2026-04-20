Зеленский призвал вернуть средства «Ощадбанка» из Венгрии
Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на возврат средств «Ощадбанка», которые ранее были заблокированы в Венгрии. По его словам, этот вопрос планируется обсудить с лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром, одержавшим победу на парламентских выборах.
«Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть», — сказал он.
Ранее лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан снимет вето с кредита ЕС Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по «Дружбе». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил: политик обещал дать согласие на кредит, если Зеленский запустит прокачку, но этого не произошло. Министр уверен, что Зеленский станет врать и объяснять отказ повреждением трубы.
