3 мая, 09:32

Атака БПЛА привела к пожару на предприятии в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Воронежской области из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на местном предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Пожар оперативно ликвидировали. Также в результате атак украинской стороны повреждены один частный дом и 18 квартир в двухэтажном многоквартирном здании. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, написал глава области.

Всего минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в небе над одним из районов на юге Воронежской области обнаружили, уничтожили и подавили 14 беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на местах. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.

ПВО отбила атаку пятого БПЛА на Москву

Прошедшей ночью над Брянской областью силы ПВО и другие подразделения ликвидировали 143 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений нет, а на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы.

